Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Artık sır yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta silah eksikliklerini "aleni konuşarak" gidereceklerini belirterek, "Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok." dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın Lviv şehrine gelen Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Büyük miktarda topçu sistemleri ve merminin Ukrayna’nın savaşta birincil ihtiyacı olduğunu aktaran Zelenskiy, bu silahların Rusya’ya saldırmak için değil, kendi topraklarını korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Ukrayna’da savaş uçağının da eksik olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, “Savaş uçaklarına ihtiyacımız var. Konuşmak ve söz vermek değil, sadece bizim çocuklarımızı eğitmek ve savaş uçaklarını vermek (gerekiyor).” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, yakında Ukrayna’nın bir tank ordusuna sahip olacağına işaret ederek, “Öyle ya da böyle bir tank ordusuna sahip olacağız. Bundan kesinlikle eminim. Silahlı kuvvetlerimizin, askerlerimizin eğitim aldığını görüyoruz. Yakında her şey olacak. Ancak aynı zamanda belli bir açığımız var. Sürekli olan bu açığı (ortakların desteğiyle) kapatmak, işte bu bize yardımcı olabilecek şeydir.” diye konuştu.

Silah tedarikini nasıl hızlandırabilecekleri sorusuna Zelenskiy, “Neyin eksik olduğu hakkında aleni konuşarak. Bize yardım eden ülkeler açık bir şekilde bize şu veya bu silahın tedarikinde destek sağlayabilir. Hangi silaha sahip olduğumuz konusunda artık sır yok.” yanıtını verdi.

“AB ÜYELERİ BİLE BAZI YAPTIRIMLARDA TAVİZLER VERİYOR”

Rusya’ya karşı yaptırımlardan taviz verilmeyeceğini kaydeden Zelenskiy, “Baltık’tan dostlarımız Letonya, Litvanya, Estonya ve ayrıca Polonya’nın savunuculuğu için minnettarız. Bu devletler Avrupa Birliği’nde her şeyi mümkün olduğunca destekliyor.” görüşünü dile getirdi.

Zelenskiy, ancak Rusların yaptırımları atlatması için yardım eden ülkelerin olduğunu belirterek, “Ne yazık ki güçlü bir şekilde hareket etmeye hazır olmayan devletler var. Hatta AB üyeleri bile bazen bazı yaptırım adımlarında tavizler veriyor.” dedi.

Rusya’nın askeri altyapısının da yaptırımlara bağlı olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Bu kadar çok silah üretmelerini engellemek için her şeyi yapmalıyız. Yaptırımlar etkili oluyor. Önemlisi hem Avrupa’da hem de dünyada ortakları sıkıştırmak.” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA’YI BELİRLEYİCİ SAVAŞ BEKLİYOR”

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de ülkesinin Ukrayna’ya desteğinin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1’ini geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Burada sadece askeri destek söz konusu. Bu bizim için öncelikli. Çünkü önümüzdeki aylarda Ukrayna'yı belirleyici savaş bekliyor ve kesinlikle bu zamanlarda Ukrayna’yı destekliyoruz.”

Letonya’nın Ukrayna’ya çeşitli askeri teçhizat ve ekipman tedariki üzerinde çalışmaları sürdürdüğüne işaret eden Levits, “Ayrıca ortaklarımızı söz verdiklerinin hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamanın gerekliliği konusunda ikna ediyoruz.” dedi.

Levits, Ukrayna askerlerine eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi. (AA)

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