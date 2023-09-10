Ukrayna G-20 Sonuç Bildirgesi’ni eleştirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kiev yönetiminden çok sert bir çıkış geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G-20 Sonuç Bildirgesi’nde yer alan Ukrayna bölümündeki bazı ifadelerin eksik olduğunu ve Rusya’nın adının geçmediğini belirtti.

Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı açısından G20’nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir” dedi.

Nikolenko, paylaştığı fotoğrafta, sonuç bildirgesinde yer alan bazı ifadeleri düzeltti.

Nikolenko, bildirgedeki, “Ukrayna’daki savaşta nükleer silahların kullanımı veya kullanım tehdidi kabul edilemez” ifadelerini, “Ukrayna’ya karşı savaşta, Rusya’nın nükleer silah kullanması ya da kullanma tehdidinde bulunması kabul edilemez” olarak değiştirdi.

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