Abone Ol

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden yapılan esir değişimi kapsamında, 50 Ukraynalı asker ile 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını kaydetti.

Bunun son esir takası olmayacağını vurgulayan Yermak, “Görevimiz, tüm insanlarımızın geri getirilmesidir ve bunu yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı belirtilirken, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir takası, 31 Aralık 2022’de yapılmıştı. (AA)

Zelenskiy, Rusya'ya ateş püskürdüİlginizi ÇekebilirZelenskiy, Rusya'ya ateş püskürdüYeni yılın en kanlı saldırısı! 600'den fazla ölü...İlginizi ÇekebilirYeni yılın en kanlı saldırısı! 600'den fazla ölü...
X Reklam