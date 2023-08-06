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Ukrayna, Kırım’a giden kritik köprüleri vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın önemli güzergahlarından Kırım'a giden Çongar Köprüsü ile Herson bölgesindeki Geniçersk Köprüsü'nü vurduklarını duyurdu.

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Ukrayna, Kırım’a giden kritik köprüleri vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Ofisi, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun bugün düzenlediği bazı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Saat 15.00 sularında savunma kuvvetleri, işgalcilerin önemli iletişim güzergahları olan Çongar ve Geniçersk köprülerini vurdu.” ifadesi kullanıldı. (AA)

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