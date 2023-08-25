Ukrayna, Kırım’a İHA’larla saldırdı
Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a 42 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın 42 insansız hava aracıyla (İHA) Kırım’a saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA’larla düzenlediği saldırının engellendiği ileri sürüldü.
Hava savunma sistemlerince 42 İHA’nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Kırım toprakları üzerinde açılan ateş sonucunda 9 İHA imha edildi, 33’ü radyo elektronik harp araçlarıyla bastırıldı, İHA’lar hedeflerine ulaşamadan düştü.” ifadesi kullanıldı.
Kırım, 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmişti. (AA)