Ukrayna ordusunda görevli kadının lüks içindeki parti fotoğrafları ve videoları tepki çekti

24 Şubat 2021'den beri savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında tartışma yaratan yeni video ve fotoğraflar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse 1 yıldır devam eden savaşta milyonlarca insan acı ve korku yaşarken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ukrayna ordusu bünyesinde çalışan fakat sivil olduğu tahmin edilen Odessa sınır koruma birimi sözcüsü Ivanna Plantovskaya’nın sosyal medyada paylaştığı seyahat fotoğraf ve videoları ile birlikte parti yaptığı görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki çekti.

2023’e Fransa’nın başkenti Paris’te giren ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan genç kadının parti yaptığı görüntüler de sosyal medyaya saçıldı.

Fotoğraf ve görüntülerin yayınlanmasından sonra tepkilerin gelmesiyle Facebook ve TikTok hesaplarını kapatan Plantovskaya’nın ordu bünyesinde çalışmadığı öne sürüldü.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar 2022 içinde sık sık ülke dışına çıkarak lüks tatillere giden genç kadının aslında ordu bünyesinde çalışmadığını öne sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadının “eskort” olarak çalıştığını ve sevgilisinin de Odessa sınır muhafızlığında üst düzey görevde olduğunu iddia etti.

Rusya’da popüler olan sosyal medya platformu VKontakte’de genç kadının olduğu görülen yarı çıplak fotoğraflar da paylaşıldı.

Savaşın içindeki Ukrayna’da sıkı yönetim gereği ordu mensuplarının ülke dışına çıkması yasaklanırken bir süre önce Ukrayna lideri Zelenskiy belli kıstaslara bağlı olarak ülke dışına çıkılmasına onay vermişti. Genç kadının “seksi” pozları ise hem sosyal medyada hem de Ukrayna kamuoyunda gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Biz savaşırken o eğleniyor” diyerek pozlara tepki gösterdi.

Facebook hesabındaki bilgilere göre spor yapmaya, şarkı söylemeye, fotoğraf çekmeye meraklı olan Plantovskaya’nın İngilizce konuşmaya da meraklı olduğu görüldü. Hesaplarını kapatmadan önce yapılan paylaşımlardan ekran görüntüleri alınırken genç kadının lüks otomobiller, tasarım elbiseler giyerek şatafatlı bir hayat sürdüğü belirtildi.

Plantovskaya’nın Paris’ten sonra Ukrayna’nın tatil beldelerinden Bukovel’deki lüks bir tesiste kürk içinde poz verdiği görülüyor. Genç kadın gelen tepkilere bir yanıt vermedi.