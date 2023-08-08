Ukrayna: Pokrovsk’ta ölenlerin sayısı yükseliyor

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın dün Pokrovsk kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

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Ukrayna İçişleri Bakanı Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine dün düzenlediği füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırının “büyük trajediye” yol açtığını belirten Klimenko, “Saldırı sonucu 7 kişi öldü, 36 polis görevlisi ve 2 çocuk dahil 67 kişi yaralandı.” ifadelerini kullandı.

Klimenko, yeni bir saldırı tehlikesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Olay yerinde gün boyunca Ukrayna Başsavcılık temsilcilerinin çalıştığı ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ukrayna, dün Rusya’nın Pokrovsk kentine füze saldırı düzenlediğini ve saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya, Donbas’ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek.”

BM SALDIRILARDAN RAHATSIZ

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haq, BM İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown’ın, Donetsk’te, çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtilen Rus saldırılarından derinden rahatsız olduğunu söyledi.

Sözcü Yardımcısı, “Aynı yerin dakikalar içinde iki kez vurulması, hayatta kalanlara yardım etmek için gelen Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden kurtarma görevlileri de dahil olmak üzere, birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.” dedi.

Son olayın, daha önceki birkaç günde “uluslararası insani hukuku ihlal ettiği için” soruşturulması gereken diğer saldırıların listesine eklendiğini belirten Haq, söz konusu bölgede insani yardım kuruluşlarının yardım faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Farhan Haq, Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilci Yardımcısı Adedeji Ebo’nun, bugün BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’nin kimyasal silah programının iptal edilmesi konusunda bir bilgilendirme toplantısına katıldığını anlattı.

Haq, Ebo’nun, Suriye’deki çatışmalarda, “herhangi bir kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğunu ve bu kullanıldığında hesap sorulmamasının uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğu” yönündeki sözlerini paylaştı. (AA)

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