Ukrayna: Rus limanları askeri tehdit

Ukrayna, "Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturuyor" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna, Karadeniz’deki 6 Rus limanı sularının seyrüsefer için “askeri tehdit” oluşturduğunu duyurdu.

Ukrayna Deniz ve Nehir Taşımacılığı Devlet Servisinin internet sitesinde yayımlanan raporda, Rusya’nın Karadeniz’deki bazı limanlarında seyrüsefer için askeri tehdit ilan edildiği belirtildi.

Raporda, “Anapa, Novorossiysk, Gelencik, Tuapse, Soçi, Taman limanlarının iç ve dış su alanları askeri tehdit oluşturuyor.” ifadesi kullanıldı. Uyarının bir sonraki duyuruya kadar geçerli olduğu kaydedildi.

RUSYA: KRİTİK NOKTA KONTROLÜMÜZDE

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Luhansk bölgesindeki Novoselovskoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus birliklerinin taarruzlarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, “Batı” askeri birliklerinin eylemleriyle Kupyansk yönünde bulunan Luhansk bölgesindeki Novoselovskoye yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydetti.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 458 uçak, 245 helikopter, 5 bin 518 insansız hava aracı, 428 hava savunma füze sistemi, 11 bin 130 tank ve zırhlı araç, 1142 çok namlulu roketatar, 5 bin 768 obüs ve havan topu, 12 bin 71 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı. (AA)

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