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Ukrayna: Rus saldırısında tahıl deposu zarar gördü

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, Kiev hükümetinden bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna: Rus saldırısında tahıl deposu zarar gördü

Ukrayna savunma bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’nın Tuna Nehri’ndeki İzmail limanına düzenlediği son saldırıda bir tahıl deposunun zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlık, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’den yaptığı açıklamada, “Odesa bölgesindeki İzmail limanında bir tahıl deposu daha Ruslar tarafından zarar gördü. Ukrayna tahılının dünya genelinde milyonlarca insanı besleme potansiyeli var” dedi.

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