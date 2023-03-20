Ukrayna savaşının gölgesinde Moskova’da kritik görüşme

Ukrayna savaşı devam ederken Rusya lideri Putin, bugün Çin Devlet Başkanı Şi'yi Moskova'da ağırlayacak.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bugünkü Moskova ziyaretinde Batı hegemonyasına karşı Rusya’yla dayanışma göstermesini beklerken, Şi’nin de ülkesini Ukrayna savaşının sonlanmasına arabuluculuk yapacak küresel bir güç olarak sunması bekleniyor.

Şi böylece, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) tutuklama kararının ardından Putin ile görüşen ilk dünya lideri olacak. ICC, Rus işgalinin ardından Ukraynalı çocukların zorla Rusya’ya gönderilmesi nedeniyle geçen hafta Putin hakkında tutuklama kararı aldı. Moskova ise suçlamaları reddetti.

Ukrayna işgalinin üzerinden geçen 13 ay içinde Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Şi’nin ziyaretini hâlâ güçlü destekçileri olduğunun bir işareti olarak göstermeye çalışacak.

ÇİN’İN BARIŞ PLANI TARTIŞMA YARATIYOR

Çin’de üçüncü beş yıllık dönem için Devlet Başkanlığı görevini sürdürmeye başlayan Şi için ise ziyaret diplomatik açıdan zor geçecek. Çin, bir yandan Rusya’ya destek verirken bir yandan da Ukrayna işgalini sona erdirmeyi hedefleyen 12 maddeden oluşan bir tasarıyı geçen ay açıklamıştı.

Çin’in ateşkes sağlamaya yönelik çabaları Ukrayna ile Ukrayna’yı destekleyen Batılı ülkeler tarafından Putin’e zaman kazandıracak bir girişim olarak görülüyor. Zorlu kış koşullarının ardından Rus işgal güçlerine karşı taarruza hazırlandığı düşünülen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ateşkes anlaşmasının ancak Rus askerleri Ukrayna topraklarından çekildiği zaman değerlendirileceğini söylemişti.

Rusya’nın geçen yıl şubat ayında başlayan Ukrayna işgalinde on binlerce kişi hayatını kaybederken Ukrayna’nın kuzey, güney ve doğusundaki birçok kent ve kasaba yerle bir oldu.

Milyonlarca Ukraynalı evlerini veya ülkelerini terk etmek zorunda kalırken, Batılı ülkeler Rusya’ya kıyasla çok daha az silahı olan Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımında bulundu. Ayrıca Rusya’yı küresel ekonomiden koparan çeşitli yaptırımlar başlattı. (Reuters)

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