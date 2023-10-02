Ukrayna yardımları ABD’yi karıştırdı

ABD'de Ukrayna'ya yapılan yardımlar büyük tartışmaya neden oluyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia ederek, McCarthy'nin, "koltuğundan edilmesi" için bu hafta içinde oylama yapılabileceğini söyledi.

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Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada Gaetz, McCarthy’nin, ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisindeki Demokratlarla Ukrayna’ya yapılacak yardımların da yer aldığı harcama bütçesinin onaylanması konusunda gizlice anlaştığını öne sürdü.

Gaetz, “Temsilciler Meclisi Başkanı, Joe Biden’ın harcamaları ve siyasi önceliklerini genişletmek için Ukrayna için istediği paraya onay verdi.” ifadesini kullandı.

“TAAHÜTLER NELERDİ?”

McCarthy’nin meclis dışında Beyaz Saray ve Demokratlarla “gizli bir anlaşma” yaptığını ileri süren Gaetz, “Sayın Başkan, bize sadece Ukrayna ile ilgili gizli anlaşmada ne olduğunu söyleyin. Başkan Biden’a, harcamalara devam edebilmesi için sunulan taahhütler neydi?” sorusunu yöneltti.

Gaetz, McCarthy’e bu soruları yanıtlaması çağrısında bulunarak, bugün ya da hafta içinde mecliste McCarthy’nin koltuğundan edilmesi için oylama yapılabileceği imasında bulundu.

Floridalı siyasetçi Gaetz, “Cumhuriyetçi Parti üyeleri, Meclis Başkanı’nın, Biden’la yaptığı gizli anlaşma hakkında bizimle ne paylaşacağına göre görevden edilmesi konusunda farklı oy verebilirler.” mesajını verdi.

“YARDIM YAPILMASIN”

Kongre’deki bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna’ya “açık çek” politikası uygulanmasını eleştirerek, Kiev’e daha fazla yardım yapılmaması konusunda çağrıda bulunuyor.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN ÖNERGE SUNACAK

Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağcı grupta yer alan Gaetz, ocak ayında McCarthy’nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı.

Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.

McCarthy’nin meclis başkanı olmak için kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında, koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu.

Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy’nin Demokratlara “tavizler” verdiğini savunarak, iyi bir lider olmadığını ima etmişti.

KİŞİSEL ÇIKAR ELEŞTİRİSİ

Gaetz ile anlaşmazlığının “kişisel” olduğunu söyleyen McCarthy, Gaetz’in ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin görevinden edilebilmesi için mecliste salt çoğunluğun oyu gerekiyor. Bu nedenle McCarthy’nin Demokrat üyelerin oylarına ihtiyacı olabilir. (AA)

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