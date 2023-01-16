Ukrayna’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Kadın böyle kurtarıldı

Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rusya'nın füze saldırısı sonucu ağır hasar gören apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Dnipro kentinde Rusya’nın düzenlediği saldırıda apartman hedef oldu. Ağır hasar gören binada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları 40 saattir devam ediyor.

Dnipro Bölge Valisi Reznichenko, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Dnipro’daki arama kurtarma operasyonu yaklaşık 40 saattir sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken cansız bedenler çıkmaya devam ediyor. Şu ana dek düşman saldırısı 35 hayata mal oldu ve aralarında 2 çocuk da var. 35 kişi kurtarıldı, 75 yaralımız var. Binadaki diğer 35 kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor” dedi.

ZELENSKIY, RUS HALKINA SESLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin Rus halkına seslenerek, “Her insan için mücadele ediyoruz. Kurtarma operasyonu, hayat kurtarmak için en ufak bir şans olduğu sürece devam edecektir. Rusya’da şu anda bile bu terörü kınayan birkaç söz bile söyleyemeyen herkese sesleniyorum. Her şeyi çok iyi görmelerine ve bilmelerine rağmen. Korkakça sessizliğiniz, olup biteni beklemeye çalışmanız, aynı teröristlerin bir gün peşinize düşmesiyle son bulacak. Kötülük, kendisinden korkanları veya onunla pazarlık etmeye çalışanları daima hatırlar. Bu kötülük sizin peşinize düştüğünde, sizi koruyacak kimse olmayacak” dedi.

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