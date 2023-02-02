Ukrayna’da füze apartmana isabet etti: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’da füzenin apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun fırlattığı füzenin apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Biriminden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinde füzenin isabet etmesi sonucu 4 katlı apartmanın yıkıldığı belirtildi. Olay yerinde sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardığı, 2 kişiyi de kurtardığı aktarılan açıklamada, 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kramatorsk'taki füzenin apartmana isabet etmesine ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda sivillerin öldüğünü ve enkaz altında kaldığını belirten Zelenskiy, “Bu tarihin tekrarlanması değil, bu ülkemizin günlük hayatının gerçeği” dedi.

Zelenskiy, ülkesinin “mutlak kötülükle” ortak sınırı olduğuna işaret ederek, “Bu tür trajedilerin tekrarlanma olasılığını sıfıra indirmek için bu kötülüğün üstesinden gelinmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Slavyansk, Kramatorsk ve Druzhkivka yerleşim birimlerine 4 olmak üzere toplam 6 füze saldırısı ve 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Rus güçlerin çoklu fırlatma roket sistemiyle 73 saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın saldırılarında siviller hayatını kaybetti” ifadesi yer aldı. (AA)

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