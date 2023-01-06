Ukrayna’da savaşa rağmen Ortodoksların Noel Bayramı kutlamaları başladı

Rusya'ya karşı savaşın sürdüğü Ukrayna'da, Ortodoksların Noel Bayramı'yla ilgili kiliselerde kutlamalar bu akşamdan itibaren başladı.

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Ukrayna’da Ortodokslar Noel Bayramı’nı savaşın gölgesinde kutluyor. Noel Bayramı vesilesiyle Ortodokslar akşam saatlerinde kiliselere akın etti.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa’nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı’nda başkent Kiev’deki bazı Ortodokslar Volodimir Katedrali’nde düzenlenen ayine katıldı.

“TOPRAĞIMIZA VE İNANCIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajıyla 7 Ocak’ta kutlanacak Ortodoksların Noel Bayramı vesilesiyle ulusa seslendi.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa’nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı’nın bu geceden itibaren milyonlarca Ukraynalı tarafından kutlanacağını ifade eden Zelenskiy, “Noel uyum ve aile birliğinin bayramıdır.” dedi.

Ülkesinde Rusya’ya karşı savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, “Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize, inancımıza sahip çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren bayramları eskisi gibi tam geleneksel olarak kutlamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Zelenskiy şöyle devam etti:

“Özel biz dönemde yaşıyoruz ve tüm bayramlarımız da özeldir. Biz de geleneklerimizi korumak için bazı geleneklerimizi bozmak zorunda kalıyoruz. Bugün tek bir hayalimiz var. Her aileye uyum, her eve refah, Ukrayna topraklarına zafer ve onunla birlikte binlerce yıl boyunca barış ve refah gelsin.” (AA)

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