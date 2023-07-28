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Ukrayna’da tartışmalı savaş turizmi

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da bazı şirketlerin "savaş turizmi" başlatması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:03 - 28 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ukrayna’da tartışmalı savaş turizmi

Rusya ile bir yılı aşkın bir süredir savaşın içinde olan Ukrayna’da yeni bir tartışma başladı…

Fotoğraf: AA

Savaş devam ederken bazı şirketler savaş turizmi ile turistlere yönelik kampanyalara başlattı.

Turistleri Ukrayna'yı ziyaret etmeye ve savaşın ortasında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu görmeye davet eden şirketler ülkede yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Fotoğraf: AA

Ülkede tartışmalı bir konu olan savaş turizmi, bazılarına göre savaş kurbanlarına saygısızlık olarak değerlendirilirken, bazıları tarafından tarihi hatırlamak ve ondan ders almak açısından önemli olduğuna inanılıyor.

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