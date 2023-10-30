Ukrayna’daki Rus ordusunun başına getirilen isim belli oldu
Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çekici bir atama gerçekleşti.
Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın hava kuvvetleri komutanı Albay General Mikhail Teplinsky’nin Rusya’nın Ukrayna’daki Dnipro askeri grubunun yeni komutanı olarak atandığını duyurdu. TASS, bu gelişmeyi bir kaynağa dayandırdı.
Öte yandan Izvestiya gazetesinin ayrı bir haberine göre Teplinsky, başka görevlere atanacak olan Albay General Oleg Makarevich’in yerini alacak.
Rusya’nın silahlı kuvvetleri yaklaşık yarım düzine gruba ayrılmış durumda.