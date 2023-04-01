Ukrayna’dan Afrin’e insani yardım
Ukrayna hükümeti Suriye merkezli El Emin İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla, depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesine 2 tır yardım gönderdi.
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelerde de büyük yıkımlar yaşanmıştı.
El Emin Vakfı Basın Koordinatörü Yasir Tarraf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin Afrin'in Cinderes beldesindeki depremzedelere 1 tır gıda kolisi ve hijyen paketi ile 1 tıra yüklenmiş 2 adet konteyner gönderdiğini söyledi.
DEPREMZEDELER FAYDALANACAK
Tarraf, “İçerisinde sıvı yağ, salça ve kuru bakliyat gibi malzemelerin bulunduğu 3 bin adet gıda kolisi ve 2 bin hijyen paketini depremzedelere dağıtıyoruz.” dedi.
Tarraf, Cinderes beldesine ulaşan yardımlardan geçici barınma merkezinde yaşayan depremzedelerin faydalanacağını belirtti. (AA)