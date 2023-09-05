Ukrayna’dan Erdoğan’ın çağrısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Putin'le yaptığı görüşmede "Ukrayna yönetiminin yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor" sözüne Kiev'den yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’deki görüşmesi sorasında tahıl krizinin çözümüyle ilgili “Özellikle Ukrayna’nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor” sözü, Kiev’de tepkiye yol açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin başdanışmanı Mykhailo Podolyak, “Gerçekçi olalım ve var olmayan seçenekler hakkında konuşmayı bırakalım” dedi. Erdoğan’ın sözleriyle ilgili Reuters’a konuşan Podolyak, Rusya’ya ödün verme politikalarını desteklemeyeceklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’daki tahıl ambarlarını ve limanları yok etmekle ilgilendiğini kaydeden Podolyak, Moskova’nın tahıl anlaşmasıyla ilgilenmediğini, daha çok Ukrayna’nın ihracatını önlemeye çalıştığını da savundu.

Podolyak “Ukrayna hangi alanda yumuşasın?” ifadelerini kullanırken başka bir Ukraynalı yetkili de Erdoğan-Putin görüşmesinin tahıl koridoru krizinde ilerleme sağlamasını beklemediklerini dile getirdi.

Rusya bir süre önce, Türkiye ve BM’nin arabuluculuğunda geçen yıl imzalanan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti.

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