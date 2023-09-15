Ukrayna’dan Kuzey Kore lideri için ‘ölüm emri’

Ukrayna hükümetiyle bağlantılı bir grup, Rusya'daki turunu sürdüren ve Putin'le de görüşen Kuzey Kore lideri Kim'i "Ukrayna'nın ölüm listesine" ekledi.

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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelen ve Ukrayna’daki işgale açık destek veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kiev’in kara listesine alındı.

Ukrayna hükümetiyle bağlantılı Mirotvorets isimli grup, Kim’in Ukrayna’nın “ölüm listesine” eklendiğini aktardı. Rus RT sitesi, Ukrayna’nın Kuzey Kore liderini “ulusal düşman” ilan ettiğini belirtti.

Mirotvorets, yayınladığı ilanda, Kim’le ilgili kişisel bilgilere de yer verdi. Grubun daha önce ölüm listesine alındığını söylediği Ukraynalı yazar Oles Buzina ve siyasetçi Oleg Kalaşnikov düzenlenen saldırılarda öldürülmüştü.

Grubun ölüm listesinde NBC News muhabiri Keir Simmons, yetişkin filmleri yıldızı Eva Elfie ve Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev de var.

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