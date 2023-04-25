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Ukrayna’dan Lavrov’un BMGK başkanlığına sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başkanlık etmesini “iki yüzlülük ve demokrasiyi aşağılamak” olarak nitelendirdi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’dan Lavrov’un BMGK başkanlığına sert tepki

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lavrov'un BMGK'ye başkanlığını değerlendirdi.

Lavrov'un BMGK'ye başkanlık etmesini “iki yüzlülük” olarak nitelendiren Podolyak, “Lavrov BMGK'ye başkanlık ediyor, savaşı, katliamları, yıkımları meşrulaştırıyor” ifadesini kullandı.

Mihail Podolyak, Rusya'nın açıkça demokrasiyi, özgürlüğü ve anlaşmaları aşağıladığını kaydederek, “Ne oldu? İlginç mi? Aşağılanmak hoşunuza gidiyor mu? Rusya terörizmin sponsoru ilan edilmeli ve her yerden kovulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Rusya, 1 Nisan’da BMGK dönem başkanlığı görevini devralmış, Lavrov, BMGK’nın 24-25 Nisan’daki toplantısına başkanlık etmişti.

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