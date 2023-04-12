Ukrayna’dan Pentagon’daki sızıntıyla ilgili net açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, "Sızıntılar üzerinde düşünmeye daha az, uzun menzilli silahlara ise daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Podolyak, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gizli belgelerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Podolyak, “Savaşı düzgün bir şekilde sona erdirmek ve Rusya Federasyonu’nun gerçeklerle yüzleşmesini sağlamak için sızıntılar üzerinde düşünmeye daha az, uzun menzilli silahlara ise daha çok ihtiyacımız var” dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN: HER TAŞIN ALTINA BAKACAĞIZ

ABD medyası, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in sızıntılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bunun kaynağını ve boyutunu bulana kadar araştırmaya ve her taşın altına bakmaya devam edeceğiz” dediğini duyurdu.

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