Ukrayna’dan Putin’e ziyaret tepkisi! Hırsıza benzettiler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun kontrolündeki Mariupol kentine ziyareti Ukrayna'yı harekete geçirdi. Ziyaret sonrası sert açıklama yapan Ukrayna, Putin'i hırsıza benzetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Donetsk bölgesindeki Mariupol şehrine gitti ve burada incelemelerde bulundu.
Kremlinden yapılan açıklamada, “Vladimir Putin helikopterle Mariupol’a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti” denildi.
KIRIM ZİYARETİ
Putin, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’a da gitti. Putin burada çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldı.
UKRAYNA’DAN TEPKİ GELDİ
Putin’in sürpriz ziyareti ise Ukrayna’yı harekete geçirdi. Ukrayna’dan yapılan açıklamada Putin hırsıza benzetildi.
“HIRSIZA YAKIŞIR ŞEKİLDE”
Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Putin’in Mariupol ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hırsıza yakışır şekilde Putin, gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol’u ziyaret etti” denildi.