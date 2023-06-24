Ukrayna’dan Rusya açıklaması: Her şey yeni başlıyor

Rusya’daki darbe girişimi iddiası tüm dünyada gündemin ilk sırasına yerleşirken Ukrayna’dan da açıklama gecikmedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna, Rusya'da darbe girişimi iddialarına yol açan kriz için “Her şey yeni başlıyor” yorumunu yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Rus paralı askeri grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, sınırdaki Rostov'da birçok askeri tesisi ele geçirdiklerini ve Moskova'ya ilerlediklerini açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığı'nın “silahlı ayaklanma” olarak nitelediği kriz, aylardır Rus işgali altında olan Ukrayna’da da yankılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, “Elitler arası çatlak çok açık. Her şeyin yoluna girdiği algısı işe yaramaz” diye konuştu.

Podoyak, Prigojin'in eylemlerini “terörle mücadele” diye niteleyerek “Rusya'da her şey daha yeni başlıyor. Birileri mutlaka kaybedecek. Ya Prigojin ya da ona karşı olan herkes” diye konuştu.

KİEV’E YOĞUN FÜZE SALDIRISI

Bu arada Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki krizin baş göstermesinin ardından Rusya, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi.

Rus ordusunun gece Kiev’e düzenlediği 20’den fazla füze saldırısında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rusların bölgeye yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeyi S-300 füze sistemleriyle vurduğunu kaydetti. Füzenin doğal gaz borusuna isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sinegubov, olay yerinde Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı. (AJANSLAR)

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