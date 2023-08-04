Ukrayna’dan saldırı açıklaması: Putin rejimine tokat

Ukrayna, Novorossiysk'te Rus gemisinin vurulmasının Rus filosu için büyük kayıp olduğunu belirtti. Rusya ise Ukrayna'nın karşı saldırılarda 43 binden fazla askerini kaybettiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Rusya’nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü’ne yapılan saldırıda bir çıkarma gemisinin vurulmasının Rus filosu için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Yusov, bir yerel televizyon programında, Rusya’nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü’ne yapılan insansız deniz aracı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Andrey Yusov, Novorossiysk’teki olayların Putin rejimi için “ciddi bir tokat” olduğu değerlendirmesini yaptı.

Büyük bir çıkarma gemisi kaybının Rus filosunu zayıflattığını belirten Yusov, “Güvenlik açısından bu, işgalcilerin filosu ve daha sonraki çıkarma operasyonlarının planlanması için büyük bir kayıp. Bu gemilerin kullanımı sorunlu hale geliyor ve bu işgalcilerin hesaba katacağı ciddi bir faktör.” diye konuştu.

Ukrayna basını, Rusya’nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü’ne insansız deniz aracı saldırısının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri işbirliğinde yapıldığını duyurmuştu. SBU’dan bir kaynak basına yaptığı açıklamada, “Saldırı sonucunda Olenegorskiy Gornyak gemisi ciddi hasar gördü ve henüz muharebe görevlerini yerine getiremiyor. Dolayısıyla Rusların saldırının püskürtüldüğüne ilişkin tüm açıklamaları gerçeği yansıtmıyor.” ifadesini kullanılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise açıklamasında, Novorossiysk Askeri Deniz Üssü’ne Ukrayna’nın 2 insansız deniz aracıyla yaptığı saldırı girişiminin engellendiğini belirterek, “Saldırının püskürtülmesi esnasında insansız deniz araçları görsel olarak tespit edildi ve deniz üssünü dış baskınlardan koruyan Rus gemilerinin silahlarından açılan ateşle yok edildi.” ifadelerine yer verilmişti.

RUSYA: BİNLERCE UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, haziran ve temmuzdaki karşı saldırılarında, 43 binden fazla askerini kaybettiğini öne sürdü.

Ukrayna’nın karşı saldırılarındaki kayıplarına ilişkin bilgi veren Konaşenkov, “Kiev rejimi tarafından adlandırılan karşı saldırının başlangıcından bu yana haziran ve temmuz aylarındaki çatışmalar sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları, şimdiden 43 binden fazla askere ulaştı.” dedi.

İgor Konaşenkov, bu göstergenin, Ukrayna ve yurt dışındaki hastanelere tahliye edilen yaralılar ve yabancı paralı askerler ile arka bölgelerde uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan saldırılar sonucu etkisiz hale getirilen askeri personeli kapsamadığını belirtti. (AA)

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