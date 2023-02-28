Ukrayna’dan Türkiye ve BM’ye müzakere çağrısı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Ukraynalı bir yetkili Kiev yönetiminin tahıl anlaşmasında müzakere için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'le iletişime geçtiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna, Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik müzakerelerin başlaması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’ye çağrı yaptı.

Ukrayna hükümetinden bir kaynak, söz konusu çağrıya henüz bir yanıt gelmediğini belirtti.

Ukrayna’nın yeniden imardan sorumlu bakan yardımcısı Yuriy Vaskov geçen hafta Reuters’a yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın anlaşmanın bir yıl süreyle uzatılması müzakerelerine başlaması için bu hafta Türkiye ve BM’ye talepte bulunacağını ve tahıl ihracatına izin verilen limanlar arasına Mykolaiv kentindeki limanların eklenmesini isteyeceğini belirtmişti.

Rusya’nın işgaline rağmen Ukrayna’nın Karadeniz’deki bazı limanlardan tahıl ihracatına olanak sağlayan anlaşma geçen yıl Temmuz’da imzalanmıştı. Kasım’da uzatılan anlaşma, yeni bir uzatma söz konusu olmazsa 18 Mart’ta sona erecek.

Kaynak, “18 Mart’a çok az zaman kaldığı için bu meseleyle ilgilenmeye başlamamız konusunda bir mektup gönderdik ancak şu ana kadar herhangi bir geri bildirim almadık” dedi.

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