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Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitimi Polonya’da başladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarını kullanması için eğitimlere başlandığını belirtti.

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Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitimi Polonya’da başladı

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Kiev’e ziyaretinde Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü ve ardından gazetelere açıklama yaptı.

Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarını kullanması için eğitimlere başlandığını söyleyen Blaszczak, “Süreye bakınca bu bir gün meselesi değil ama aylarca da sürmeyecek. Eğitimler birkaç hafta sürecek.” ifadelerini kullandı.

Blaszczak, Ukraynalı askerlerin hazır hale gelene kadar eğitimlerine devam edileceğini sözlerine ekledi.

Polonya, Alman yapımı 14 Leopard tankını Kiev’e gönderme kararı almıştı. (AA)

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