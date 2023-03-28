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Ukraynalı bakan Challenger 2 tankı ile deneme sürüşü yaptı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere tarafından Ukrayna'ya gönderilen Challenger 2 tipi muharebe tankında sürüş testi yaptı.

Sozcu.com.tr
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Ukraynalı bakan Challenger 2 tankı ile deneme sürüşü yaptı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiltere’nin Ukrayna’ya gönderdiği Challenger 2 ana muharebe tankı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov tarafından test edildi.

Reznikov, İngiliz halkına teşekkür etti.

Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Challenger 2 ana muharebe tankıyla bir tur atmak büyük bir zevkti. Birleşik Krallık tarafından tedarik edilen bu tanklar kısa bir süre önce ülkemize ulaştı. Bu harika makineler yakında muharebe görevlerine başlayacaklar” dedi.

Reznikov, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Savunma Bakanı Ben Wallace ve İngiliz halkına teşekkür etti.

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