Ukraynalı esir askerin görüntüleri tüyler ürpertti! BM harekete geçti

Birleşmiş Milletler (BM), "Ukraynalı esir askerin kafasının kesildiği" görüntülerin soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini istedi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında “Ukraynalı esir askerin kafasının kesilme” görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görüntüleri izleyip “dehşete düştüğünü” ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirttiğini aktaran Dujarric, BM Ukrayna İnsan Hakları Gözlem Misyonunun da durumu yakından takip ettiğini belirtti.

“MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL”

Dujarric, “Bu maalesef münferit bir olay değil. Gözlem Misyonu uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ciddi olayları raporlamış durumda.” diye konuştu.

Olayın düzgün bir şekilde soruşturulması gerektiğini ifade eden Dujarric, bu tarz dehşet verici olayların son bulmasını istediklerini söyledi.

“DAHA ÖNCE DE OLDU”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüntülerle ilgili Rusya’yı suçlamış, “Bu daha önce de oldu. Buça’da bunlar oldu, binlerce kez oldu” ifadesini kullanmıştı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise “Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor. Elbette, bu korkunç bir görüntü. Her şeyden önce, yaşadığımız yalan haberlerle dolu dünyada, bu görüntünün gerçek olup olmadığını kontrol etmek lazım.” açıklamasında bulunmuştu. (AA)