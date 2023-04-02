Ukraynalı komutan konuştu: Tankları sabırsızlıkla bekliyoruz

Ukrayna'nın Donetsk cephesinde konuşlu tank bölüğünün "Lişiy" kod adlı komutanı, müttefik ülkelerin göndermeye başladığı modern tankların cephe hattına ulaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bir yıldan fazla süredir devam eden çatışmalarda çoğunlukla topçu sistemleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi ağır silahların kullanıldığı cephede tankların etkisi oldukça fazla.

Kış mevsimi geçmesine rağmen hala şiddetli yağmur ve kar yağışının sürdüğü Ukrayna’da çatışma bölgelerindeki araziler çamurlu olduğu için tank gibi paletli araçların rolü gittikçe artıyor.

Rus ordusunun kontrol ettiği bölgelerde karşı saldırıya geçmek amacıyla kapsamlı hazırlık yapan Ukrayna ordusunun karadan operasyonu destekleyecek çok sayıda tanka ihtiyacı var.

Batılı ülkeler tarafından geçen yılın sonuna doğru oluşturulan “tank koalisyonu” çerçevesinde sağlanan tank yardımı, cephede görevli Ukraynalı tank birlikleri için umut haline geldi.

Ukraynalı üst düzey yetkililere göre, Batılı müttefiklerin tedarik edeceklerini açıkladıkları tankların ilk partileri ülkeye getirilmeye başlandı.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ukrayna genelinde en yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde konuşlu tugaya bağlı tank bölüğünün 29 yaşındaki “Lişiy” kod adlı komutanı, değerlendirmelerde bulundu.

Cephenin sıcak noktalarından biri olan Ugledar şehrine yakın, Rus kuvvetlerinin mevzilerine sadece 4 kilometre mesafede konuşlandırılan tank bölüğünün faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Lişiy, bölgede sürekli çatışmaların yaşandığını anlattı.

Lişiy, savaşın başladığı günden itibaren sürekli cephede bulunduğunu kaydederek, “2014 yılında ilk askerlik sözleşmemi imzaladım. Bir tankçı olarak ise 4 yıldır görev yapıyorum. 24 Şubat 2022’de sabah saat 04.00’te ise düşmanı karşılamak için göreve çıktım” dedi.

Cephede göreve çıkacak tankların son kontrollerini yapan Lişiy, yoğun şekilde düşmana ateş açtıklarını belirtti.

Bazen tüm günü ön cephede geçirdiklerini kaydeden Lişiy, “Tanklarımız her gün görevde. Duruma göre ihtiyaç varsa veya düşmanın baskısı oluyorsa o zaman kesinlikle bu yöndeki tüm tanklar cepheye gidiyor” şeklinde konuştu.

Lişiy, “Tank, ana askeri teçhizattır. Zırhlı ve çeşitli hedefleri yok edebilen bir araçtır. Önemli olan, onun işi bilenlerin ellerinde olmasıdır.” dedi.

“BATI’NIN TANK DESTEĞİ OLMADAN KAZANILMAZ”

Uzun kış mevsiminin ardından yağmur ve kar yağışının sürdüğüne dikkat çeken Lişiy, çamurlu arazide tank gibi paletli araçların kullanılmasının önemini vurguladı.

Lişiy, ABD ile Almanya gibi bazı Batılı ülkelerin oluşturduğu “tank koalisyonu” sayesinde ülkesine modern tankların getirileceğini belirtti.

Ukrayna ordusunun elindeki tankların, daha çok Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan araçlar olduğuna işaret eden Lişiy, Rus ordusuna karşı etkili karşı saldırı için birçok modern tanka ihtiyaç duyduklarını söyledi.

“Modern teknoloji olmadan mücadele etmek çok zor.” diyen Lişiy, “Tank, gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir araç. Bu destek olmadan savaş bitmez, 10 yıl bile uzayabilir. Teçhizatı bize ne kadar çabuk teslim ederlerse biz de topraklarımızdaki düşmanı o kadar çabuk yok ederiz” ifadesini kullandı.

Karşı saldırı için tankların kısa sürede gelmesi gerektiğini belirten Lişiy, “Batılı ortaklar zamanı uzatmazsa ve ekipman (tanklar) ne kadar erken teslim edilirse belki de o kadar çabuk, yaz bitmeden (karşı saldırıyı) bitiririz” dedi.

Lişiy, savaşın bitmesini ve normal hayata geri dönmeyi hayal ettiğini dile getirerek, “Tanklar, hızlı ve yeterli miktarda gelirse eve gidip normal bir insan gibi yaşayabilirim. Tüm askerler bunu hayal ediyor” dedi. (AA)

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