Ukraynalılar, Noel için kiliselere akın etti

Ukrayna'da Ortodoksların Noel Bayramı, 11 aydır süren savaşın gölgesinde kutlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’ya karşı savaşın yaklaşık 11 aydır sürdüğü Ukrayna’da halk, Ortodoksların Noel Bayramı dolayısıyla kiliselere akın etti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, Kiev ve tüm Ukrayna’nın Metropoliti Epifani tarafından, “Mağaralar Manastırı” olarak da bilinen Kiev-Peçersk Manastırı’nda yönetilen bayram ayinine Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha önce Rus Ortodoks Kilisesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi şubesi tarafından dini etkinlikler için kullanılan Kiev-Peçersk Manastırı’ndaki Kutsal Meryem’in Varsayım Katedrali’nde, ilk kez Ukrayna Ortodoks Kilisesinin temsilcisi olarak Metropolit Epifani tarafından bir Noel Bayramı ayini yönetildi.

Meclis Başkanı Stefançuk, 2023’te asıl amaçlarının Rusya’ya karşı savaşta zafer elde etmeleri olduğunu belirterek “Zafer bizim öncelikli hedefimiz ve biz bunu mutlaka elde edeceğiz” dedi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı manastırda yaklaşık iki saat süren bayram ayininin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stefançuk, Noel gününde Ukrayna’nın zaferi için dua ettiklerini belirtti. (AA)

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