Ukraynalılar Polonya’ya akın ediyor

Ukrayna'dan Polonya'ya geçen mülteci sayısı, 17 Eylül itibarıyla 15 milyon 630 bine ulaştı. Polonya Sınır Muhafızları, dün 28 bin 600 kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini açıkladı.

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Polonya Sınır Muhafızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı belirtildi.

15 MİLYONU GEÇTİ

Ülkeye, Ukrayna’dan sadece dün 28 bin 600 kişinin girdiği aktarılarak, “Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’dan Polonya’ya geçiş sayısı 15 milyon 630 bine ulaştı.” ifadesi kullanıldı.

Polonya’dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 13 milyon 883 bin olduğu kaydedildi.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, martta yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarından kaçan pek çok kişinin başka ülkelere gitmesi ya da Ukrayna’ya dönmeye karar vermesinin ardından Ukrayna’dan gelen yaklaşık 1,3 milyon savaş mültecisinin Polonya’da kaldığını belirtmişti.

3 MİLYON UKRAYNALIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORLAR

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, nisanda kamu yayıncısı Polonya Radyosuna verdiği demeçte, ülkenin savaştan önce gelenler de dahil olmak üzere tahminen 3 milyon Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını söylemişti.

Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişilerce yapılabildiğini belirten yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini aktarıyor. (AA)

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