Ukrayna’ya tank tartışması büyüyor

Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankı verilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Almanya, NATO ve Rusya'dan art arda açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Rusya’ya karşı ağır silahlar tedarik etmesi konusunda Almanya üzerindeki baskı artarken, Alman yapımı Leopard 2 ana muharebe tankları, Ukrayna’ya destek tartışmalarının odak noktası haline geldi.

Ukrayna, aylardır Leopard 2 ana muharebe tanklarının teslim edilmesini bekliyor. Geçen hafta Almanya’da, ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü’nde yapılan ve 5 saatten uzun süren Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nda savunma bakanları, Kiev’e gelişmiş tanklar sağlanması konusundaki görüş ayrılıklarını çözememişti.

Son olarak Polonya, Leopard tanklarının Kiev’e verilmesi için Almanya’ya resmi talebini iletti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Avrupa’nın güvenliğinin söz konusu olduğunu belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, Leopard tanklarına sahip olan ülkelerin Ukrayna askerlerine eğitim vermeye başlayabileceklerini bildirdi. Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını sağlayıp sağlamayacağı konusunda kararın en kısa sürede verilmesini beklediği bilgisini paylaştı.

Pistorius ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ukrayna'ya hızlı bir şekilde yeni silahların sağlanması çağrısında bulunarak, “Savaşın bu kritik anında Ukrayna'ya daha ağır ve daha gelişmiş sistemler sağlamamız ve bunu daha hızlı yapmamız lazım” dedi. Stoltenberg, Ukrayna’ya ağır tankların sağlanması konusunda görüşmelerin devam ettiğini, bu konuda kısa sürede bir çözüm bulunabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’ya “Leopard” tankı göndermesi halinde Almanya ile ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğini belirterek, “Bu tür bir sevkiyat Rusya-Almanya ilişkilerinin geleceği için iyiye işaret etmiyor. Şüphesiz ki bu durum, ilişkilerin geleceğine yönelik kaçınılmaz bir iz bırakır” ifadelerini kullandı.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna’ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin’in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya’da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması ancak Almanya'nın onayıyla mümkün. (AA)

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