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Ukrayna’yı sevindiren iddia

Alman hükümetinin 18 Leopard ana muharebe tankını Ukrayna'ya teslim ettiği öne sürüldü.

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Ukrayna’yı sevindiren iddia

Spiegel dergisi, hafta sonunda tankların Almanya’dan yola çıkarılarak Ukrayna sınırında teslim edildiğini yazdı.

Leopard tanklarının Ukrayna’ya kapsamlı bir silah ve yedek parça paketiyle birlikte teslim edildiği aktarıldı.

GÜZERGAH GİZLİ TUTULDU

Haberde Leopard tanklarının dışında ayrıca 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracının da savaş bölgesine ulaştığı ifade edildi.

Alman hükümetinin güvenlik kaygıları nedeniyle silah sevkiyatının tam güzergahını gizli tuttuğuna yer verilen haberde, Alman ordusunun son iki ay içinde Ukraynalı askerleri hızlı bir eğitim programıyla eğittiği hatırlatıldı. (AA)

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