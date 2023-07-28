Ülke ekonomi bakanının skandal mesajıyla çalkalanıyor

Finlandiya’da sağcı koalisyon hükümeti, yönetimi devralmasının üstünden henüz bir ayı aşkın bir süre geçmesine karşın Ekonomi Bakanı Wille Rydman’ın 2016'da attığı "ırkçı mesajların" basına yansımasıyla üçüncü kez ırkçılık skandalıyla sarsıldı.

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Finlandiya’da koalisyon hükümetinde görev üstlenen sağcı Gerçek Finler Partisinin 7 kabine üyesinden biri olan Rydman’ın 2016'da kız arkadaşına attığı ırkçı mesajlar, Helsingin Sanomat gazetesince ortaya çıkarıldı.

Eski kız arkadaşına, “başörtüsündense, başörtülüleri yasaklamayı tercih edeceği” mesajını gönderen Rydman, kız arkadaşının gelecekteki çocuklarına geleneksel İbranice isimler vermeyi önermesi üzerine “Biz Naziler bu tür şeylerden pek hoşlanmayız.” ifadesini kullandı.

Helsingin Sanomat’a ulaştırılan mesajlara cevaben Rydman, şahsi Twitter hesabında, gazeteyi “hakkında zaten defalarca ve bariz şekilde yalan söylemiş olanlar için bir platform” olarak nitelendirdi.

Haziran 2022’de Helsingin Sanomat gazetesi, Rydman’ı genç kadınlarla tanışmak için siyasi statüsünü kullanmakla suçlayan haber yayımlanmıştı.

“HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDEMEYİZ”

Başbakan Petteri Orpo, Rydman’ın ırkçı ifadeler içeren mesajlarını hükümet partilerinin başkanlarıyla bu sabah görüştü.

Oppo, mesajlara dair “Özel mesajlar olsalar bile bu tür bir dili hiçbir koşulda kabul edemeyiz. Hiçbir bakan ırkçılığın hiçbir biçimine müsamaha gösteremez.” ifadelerini kullanırken, Ruydman'ın bakanlık görevinden alınıp alınmayacağına dair net bir açıklama yapmadı.

NAZİLAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR İSTİFA GETİRMİŞTİ

Halihazırda Ulusal Koalisyon Partisinin milletvekili olan Vilhelm Junnila, haziranda kurulan Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo Başbakanlığındaki hükümette ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı. Junnila da, Naziler hakkındaki ifadeleri sonrasında haziranda istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Riikka Purra da 2008’de yayımlanan çevrim içi blog gönderilerinde, “ırkçı” yorumlar yapmasıyla eleştirilmişti. (AA)

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