Ülke silahlı saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda ölü var
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Bauchi’ye bağlı Ningi bölgesinde saldırı düzenledi.
7 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR
Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. (AA)