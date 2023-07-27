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Ülke silahlı saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.

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Ülke silahlı saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda ölü var

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Bauchi’ye bağlı Ningi bölgesinde saldırı düzenledi.

7 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. (AA)

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