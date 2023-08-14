Ülke şokta: 21 yaşındaki genç kadın evde ölü bulundu, şüpheli bir Türk

İtalya, 21 yaşındaki genç kadının vahşice katledilmesinin şokunu yaşıyor...

Sozcu.com.tr

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İtalya’nın kuzeyindeki Silandro’da yaşanan bir cinayet ülkede şok etkisi yarattı…

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı kasabadaki bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Celine Frei Matzohl isimli 21 yaşındaki genç kadınla bir süre iletişim kuramayan ailesi polise haber verdi. Polisin incelemeleri sonucunda Matzohl’un eski erkek arkadaşı Ömer Çim’in evine yapılan baskında genç kadının cansız bedeni bulundu.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Dün yapılan baskında kanlar içinde kalmış cansız bedeni bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak Çim gözaltına alındı ve baş şüpheli olarak sorgusu devam ediyor.

Otopsi sonucunun 16 Ağustos’ta belli olacağı belirtilirken, Çim’in genç kadını dövdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü tahmin ediliyor. İtalyan medyasında yer alan haberlerde Çim’in şu an polisle işbirliği yapmadığı da belirtildi. İtalyan polisi, genç kadının ne zaman eski erkek arkadaşının evine gittiği, cinayetin ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştiğini incelerken, adamın kadına tuzak mı kurduğunu yoksa ikisinin anlaşarak eve mi gittiğinin sorgulandığını da duyurdu.

JANDARMA ÇİM’İN ARACINA ATEŞ AÇMIŞ

Yetkililer, “Şu an bu cinayetin sebepleri bilinmiyor” ifadesini kullandı. Öte yandan Çim’in İtalya’dan kaçmaya çalıştığı da ortaya çıktı. Yetkililer, Çim’in İtalya-Avusturya sınırına yakın bir noktada jandarma tarafından durdurulduğunu da açıkladı. Çim’in jandarma kontrolüne girmeyerek, kaçmaya çalıştığı ve güvenlik güçlerinin de aracın tekerleklerine ateş açarak durdurmayı başardığı kayıtlara geçti.

Genç kadının cinayeti, İtalya’da bu yıl meydana gelen 73’üncü cinayet olarak kayıtlara geçerken, Trentino bölgesinde bu ay içinde üçüncü cinayetin yaşanması ise bölge halkını panikletti.

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