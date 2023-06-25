Ülke şokta: Savunma bakanı Şoygu kayıplara karıştı

Wagner'in kısa süreli isyanı Rusya'da panik yaratırken Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun kayıplara karışması yeni iddiaları kuvvetlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna ile savaşta olan Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in kısa süreli isyanı gündemden düşmüyor…

Belarus’un arabuluculuğu sonunda Wagner lideri Yevgeni Prigojin paralı asker grubunu geri çekerken, bu süreç boyunca sessizliğini koruyan Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun ortada görünmemesi kafaları karıştırdı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Prigojin’in sık sık eleştirdiği Şoygu günlerdir açıklama yapmazken, Wagner’in lideri Şoygu’nun da teslim edilmesini istemişti.

Dün gece konuyla ilgili bir açıklama yapan ve savunma bakanlığında herhangi bir görevden alma olup olmadığına dair soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Bu konular Putin’in imtiyazı altındadır” yorumunu yapmıştı.

Uzun yıllar boyunca savunma bakanı olarak görev yapan 68 yaşındaki Şoygu, Putin’in yakın kurmayları arasında Sovyetler Birliği döneminin istihbarat biriminde görev yapmamış birisi olarak sıyrılıyor. Şoygu’nun damadı Alexey Stolyarov’u Ukrayna’da savaşa göndermemesi sebebiyle Prigojin tarafından sık sık eleştirilirken, İngiliz Sunday Times gazetesi de Şoygu’nun görevden alınmış olabileceği iddiasını ortaya attı.

“ESAS AMACI GÖREVDEN ALINMASIYDI”

İngiliz Mail on Sunday gazetesi ise, günlerdir bir açıklama yapmayan ve kamuoyunun karşısına çıkmayan Şoygu’nun bu sessizliğinin sebebinin Putin’in savunma bakanını kovması olduğunu öne sürdü. Haberlerde, “Eğer kovulma iddiaları doğruysa bu Wagner lideri Prigojin’i memnun eder. Son haftalarda Şoygu’yu çok ağır şekilde eleştiriyordu ve Prigojin’in görevden alınması esas amaçlarından biriydi” yorumu yapıldı.

Geçen ay ayrıca Şoygu’nun yasak bir aşktan olan 22 yaşındaki bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Yelena Shebunova isimli bir hostesten olan Danila Shebunov isimli çocuğun Eylül ayında, celp döneminde olmasına rağmen Türkiye’ye tatile geldiği öğrenilmişti.

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