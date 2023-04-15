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Ülke terör saldırısıyla sarsıldı! Ölüler var

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi.

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Ülke terör saldırısıyla sarsıldı! Ölüler var

Ulusal basındaki haberlere göre, Yobe eyaletine bağlı Buni Gari bölgesine Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram’ın 2009’dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası’ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. (AA)

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