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Ülkede ayağa kalktı: Belediye başkanı babalar gününü striptizciyle kutladı

Meksika'da bir belediye başkanı, babalar günü için düzenlediği etkinlik ile büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:17 - 21 Haziran 2023 Güncellenme:
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Ülkede ayağa kalktı: Belediye başkanı babalar gününü striptizciyle kutladı

Meksika’nın güneyindeki Huehuetan kentinin belediye başkanı Miguel Villalobos düzenlediği babalar günü etkinliği ile gündem oldu…

Bölgede yaşayan herkesin davetli olduğu ve babaların yanı sıra anne ve çocukların da katıldığı etkinlikte canlı müzik ve çekiliş etkinliği de oldu. Fakat sosyal medyada paylaşılan görüntülerde belediye başkanının etkinliğe striptizci çağırdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde önce “seksi” dans figürleri sergileyen kadınlar daha sonra etkinliğe katılan erkekleri de sahneye davet etti. Erkekler striptizcilerle dans ederken, kadınlar bazı erkekleri yere yatırıp üzerinde dans figürlerini sergiledi.

Striptizcilerin bazı babaları sahneye çıkararak şova dahil etmesi büyük tepki çekti.

Bu görüntüleri gören bazı kadınlar, çocuklarını da yanlarına alarak etkinlik alanını öfkeyle terk etti. Ülkenin çok okunan gazetelerinden El Universal, etkinliğe aslında kadınların ve çocukların davetli olmadığının da belirtildiğini aktardı. Facebook üzerinden paylaşılan davet metninde, “Yarın! Unutmayın, yarın sadece babalara özel bir etkinlik var. O gün yaklaşıyor” denildi.

Bölgedeki feminist dernek 50+1 Kolektif de striptizcilerin dansına tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşu, “Etkinlikte kadınların cinsel içerikli danslarından dolayı, belediyeyi kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

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