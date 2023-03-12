Ülkede isyancı şoku! 19 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) kasabaya düzenlediği silahlı saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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KDC Birleşmiş Milletler (BM) radyosu, isyancıların, Kuzey Kivu’daki Kirindera kasabasına sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda çok sayıda evi yağmaladığını ve birçok kişiyi de rehin aldığını aktardı.

Kuzey Kivu’nun eski valilerinden Carly Nzanzu Kasivita, ADF isyancılarının 19 kişiyi öldürdüğünü, bir otel, sağlık tesisi ve çok sayıda evi de ateşe verdiğini söyledi.

Kuzey Kivu’daki güvenlik görevlilerinden Pecos Kilihi, AA muhabirine, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını belirtti.

40 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

ADF’nin başka bir bölgedeki saldırısında çarşamba günü en az 40 sivil hayatını kaybetmişti.

Uganda ve KDC’de 1990’ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF’nin saldırılarında 2014’ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. (AA)

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