Ülkede panik: Isırığı ereksiyona sebep olan örümcek tespit edildi

Isırığı başta yüksek tansiyon, görüşte bulanıklık, nefes almada hızlanma ve kalıcı ereksiyon gibi belirtileri olan Güney Amerika kökenli bir örümcek bir süpermarkette bulundu.

Sozcu.com.tr

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Avusturya’daki bir süpermarkette yaşanan panik uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Başkent Viyana’nın batısında yer alan Krems an der Donau isimli kasabada hizmet veren bir süpermarketin Güney Amerika’dan ithal ettiği meyve ve sebzelerin sergilendiği reyonu inceleyen mağaza müdürü muzların olduğu bölümde farklı bir örümcek tespit etti.

Hemen itfaiye ekiplerini çağıran müdür, yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda olan ve siyah ve kırmızı renkli bir örümceği gördüğünü söyleyerek yetkililere haber verdi. Uzmanlar bu örümceğin, Brezilya muz örümceği olduğunu duyurdu.

Isırması durumunda görüşte bulanıklık, yüksek tansiyon, nefes alıp vermede hızlanma ve kalıcı ereksiyona sebebiyet verebilen bu örümceği bulmak için yetkililer harekete geçti. Fakat örümceği bulamayan yetkililer 3 gün boyunca süpermarketi kapatma kararı aldı.

Brezilya’da yaygın olan bu örümceğin ısırığını inceleyen bilim insanları, iktidarsızlık sorunu için bu örümceğin zehrinin kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

“BİR SÜRE MEYVE ALMAYACAĞIM”

Avustralya medyası NÖN’e konuşan süpermarket yetkilileri, “Derinlemesine temizlik yapıldı ve market dezenfekte edildi” dedi. Şirketin sözcüsü Claudia Riebler, “Market temiz ve güvenli. Mağaza içinde hiçbir canlı hayvan olmadığına eminiz” ifadesini kullandı. Bütün taze gıdaların çıkarıldığı ve yenilerinin getirildiğini söylerken, bahsi geçen örümceğin ise bulunamadığına dikkat çekildi.

Öte yandan yerel medyaya konuşan bazı bölge sakinleri ise, “Bir anda ortadan kaybolduysa bu örümcek nereye gitti? Ben bir süre meyve almayacağım” dedi.

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