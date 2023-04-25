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Ülkede şok… Çete üyesi olduğu iddiasıyla linç ettiler: Diri diri yaktılar

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te çete mensubu olduğu iddia edilen 13 kişi kalabalık tarafından dövüldükten sonra diri diri yakıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:57 - 25 Nisan 2023 Güncellenme:
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Ülkede şok… Çete üyesi olduğu iddiasıyla linç ettiler: Diri diri yaktılar

Şiddet ve suç oranının yüksek olduğu Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te kan donduran bir olay yaşandı…

Çete üyesi olduğu iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan 13 kişi öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı. Silahlarına el konulan 13 kişiyi linç eden kalabalık benzine bulanmış otomobil lastikleriyle dövdü.

Öfkeli kalabalık 13 kişiyi dövdükten sonra diri diri yaktı.

Öfkeli kalabalık daha sonra bu kişileri diri diri yaktı.

Son yıllarda şiddet olaylarının arttığı ve Birleşmiş Milletler’in hazırladığı raporda Haiti’deki durumun savaş halindeki ülkelerle aynı seviyede olduğu belirtildi.

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Birleşmiş Milletler Haiti otomobil Polis Reuters
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