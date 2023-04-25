Ülkede şok… Çete üyesi olduğu iddiasıyla linç ettiler: Diri diri yaktılar
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te çete mensubu olduğu iddia edilen 13 kişi kalabalık tarafından dövüldükten sonra diri diri yakıldı.
Şiddet ve suç oranının yüksek olduğu Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te kan donduran bir olay yaşandı…
Çete üyesi olduğu iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan 13 kişi öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı. Silahlarına el konulan 13 kişiyi linç eden kalabalık benzine bulanmış otomobil lastikleriyle dövdü.
Öfkeli kalabalık daha sonra bu kişileri diri diri yaktı.
Son yıllarda şiddet olaylarının arttığı ve Birleşmiş Milletler’in hazırladığı raporda Haiti’deki durumun savaş halindeki ülkelerle aynı seviyede olduğu belirtildi.