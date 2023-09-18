Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanıydı… Azil süreci başladı

Gürcistan'da hükümet, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Salome Zurabişvili hakkında azil süreci başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gürcistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Yüksek mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak için milletvekillerinin mahkemeye başvuru yaptığı belirtildi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze ile Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili başta olmak üzere toplam 80 milletvekillinin imzaladığı dilekçenin, Anayasa Mahkemesi tarafından inceleneceği kaydedildi.

Yüksek mahkeme sonucu bir ay içerisinde parlamentoya sunacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Zurabişvili’nin ağustosun sonunda Avrupa ülkelerine başlattığı ziyaret programı Gürcü Hayali Partisi Başkanı Kobakhidze tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ülkede parlamenter sistemin olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı’nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip bulunmadığını belirtmişti.

Zurabişvili’nin sadece kendi kararına göre Avrupa’da görüşmeler yapmaya gittiğini öne süren Kobakhidze, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci için harekete geçtiklerini bildirmişti.

“HİÇBİR YERE GİTMİYORUM”

Cumhurbaşkanı Zurabişvili de kendisi hakkında azil sürecini başlatmak üzere harekete geçen hükümete tepki göstererek, “Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum” demişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı’na yönelik azil sürecinin başlatılması için 150 kişilik parlamentoda 50 milletvekilinin imzası, sürecin tamamlanması için de 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Buna göre, parlamentoda sadece 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali’nin muhalefet partilerinden destek alması gerekecek. (AA)