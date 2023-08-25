Ülkeyi ayağa kaldıran göçmen hamlesi: Eşcinsellere bedava sauna kartı

Almanya’da, ülkeye giren eşcinsel ilticacılara "Bedava sauna giriş kartı" dağıtıldığı, ama bunların eşcinsel olmayan Türk ve diğer kaçaklar tarafından da alındığı ortaya çıktı.

Ali GÜLEN

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Alman polisi artık ülkeye kaçak girişleri önleyemezken, eşcinsel kaçaklara (LGBTQ, lezbiyen, gay, bi-tarns ve queer) yapılan ödeneklerde yolsuzluklar tespit edildi.

Saksonya eyaletinde eşcinsel kaçak göçmenler için yapılan ödemeleri denetleyen Sayıştay, Saksonya Sosyal İşler Bakanlığı'na karşı ciddi suçlamalar yöneltti.

EŞCİNSELLERE DEĞİL, OLMAYANA GİTTİ

Suçlamalardan en ilginci ve büyüğü ise, eşcinsel ilticacılara “ücretsiz sauna kartı” verilmesiyle ilgili.

Aralarında Türkler'in de bulunduğu eşcinsel ilticacılara yardım için Sosyal İşler Bakanlığı'ndan 2016- 2020 arasında 678 bin Euro alan CSD Dresden e.V. adlı eşcinseller derneğinin aldığı yardımların inandırıcılıktan yoksun olduğu belirtildi. Bu yılki denetimlerde, son iki yılda da çeşitli yolsuzluklar tespit edildi.



Eşcinseller derneğinin, ayrıca “mülteci kartı” adı verilen kartın tasarımı ve basımında paraları kullandığı belirtilirken, bu kartların da yine “eşcinsel mültecilere” verilmesi gerekirken, olmayanlara da dağıtıldığı belirtiliyor.

Ülkeye kaçak gelenlerin üçte birini Türkler oluştururken, sauna kartından eşcinsel olmayanların da faydalanması, “suistimal” suçunu oluşturuyor.

SAYIŞTAY: SAUNANIN FAYDASI NE?

Bu kartı alan LGBTQ üyeleri ya da eşcinseller, normal giriş ücreti olan 20 Euro'luk saunayı bedava kullanma hakkına sahip. Sayıştay, “Saunaya ücretsiz girişin ne ölçüde bütünleştirici bir etki ya da önemli bir sonuç doğurmaya yardımcı olduğu belli değil” notunu düştü.

Sayıştay raporunda, parayla ilgili karar verenlerle, parayı alanlar arasındaki kişisel ilişkilerden de şüphelenildiğini belirterek konuyu savcılığa iletti. Sayıştay raporunun incelenmesi için bakanlığa 8 Eylül'e kadar süre verildi.

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