Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler: Karakolda işkence ve taciz iddiaları ayyuka çıktı

Gözaltına alınan bir kadının hücresinde çekilen görüntüler büyük bir tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere, gözaltına alındıktan sonra işkenceye ve cinsel saldırıya maruz kalan Zayna İman’ı konuşuyor…

Manchester’da gözaltına alındıktan sonra karakolda elleri arkadan kelepçeli bir şekilde yüz üstü yatırılarak üstü çıkarılan ve arama yapılan kadının video görüntülerini İngiliz medyası paylaştı.

Sky News’te yayınlandıktan kısa bir süre sonra İngiltere’nin gündemine oturan İman, İngiliz medyasına konuştu. 38 yaşındaki kadın kendi isteği dışında çırılçıplak soyundurulduğunu, kendisine ilaç verildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

VİDEO KAYDININ 3 SAATİ YOK

Sky News, gözaltı görüntülerine ulaşırken, genç kadının gözaltında kaldığı süre içerisindeki 3 saatlik bir kaydın ise bulunamadığını açıkladı. İngiliz kamuoyu o 3 saatlik bölümde genç kadına polislerin saldırıda bulunmuş olma ihtimali üzerinde duruyor.

İngiliz medyasına konuşan İman, “3 kadın polis benim kot pantolonumu çıkardı ve iç çamaşırımı kestiler” dedi. Olayın 2021’de meydana geldiğini ve gözaltına alındıktan sonra hastaneye gittiğini ve kanında tecavüzcülerin kurbanlarına verdiği ilacın bir benzerinin bulunduğunu söyledi. İman, hastanede cinsel saldırıya uğradığına dair işaretler olduğunu da aktardı.

Manchester karakolundan yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de açıklarken konuyla ilgili başka bir detay paylaşmadı.

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