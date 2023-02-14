Ülkeyi ayağa kaldıran yorum: Ünlü DJ’in deprem ve Türkiye sözleri tepki çekti

Bütün dünya 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için tek yürek olurken İngiltere'de yaşayan DJ Ant Payne'in açıklamaları ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünya merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaşamını yitiren 30 binden fazla insana ağlarken İngiltere’nin meşhur radyo DJ’lerinden Ant Payne’in akıllara durgunluk veren açıklaması uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

Capital FM’de çalışan ve ülkenin en popüler DJ’lerinden biri olarak tanınan Payne’in deprem sonrasında, yaptığı “espri” büyük tepki topladı. Yayın sırasında Payne, “Şu an Türkiye’ye ucuz uçak bileti almak için en ideal zaman” sözleri sosyal medyada ve İngiliz medyasında yerden yere vuruldu.

RESMEN DALGA GEÇMİŞ

Akşamüstü 16.00 ile 19.00 arasında yayın yapan ve kanalın en popüler DJ’lerinden biri olarak tanınan Payne, “Bence şu an Türkiye’ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz ve 19 yaşında biri olarak geri dönebilirsiniz. Daha sonra da yarışma programlarına katılabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Payne, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Payne, “Herkese merhaba dün akşam program sırasında yaptığım yoruma açıklık getirmek istiyorum. O sözlerim duyarsızdı ve zamanı uygun değildi. Programımda kimseyi üzmek ve gücendirmek istemem. En içten dileklerimle özür diliyorum” dedi.

2011 yılında Galaxy FM’den Capital FM’e geçen Payne’in, ünlü DJ’in görevden alınıp alınmayacağı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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