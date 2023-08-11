Ülkeyi muson yağmurları vurdu! 60 bin kişi yerinden oldu

Myanmar'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle temmuz ortasından bu yana yaklaşık 60 bin kişi yerinden oldu.

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Myanmar’da Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanlığı yetkilisi Lay Shwe Zin Oo, yaptığı açıklamada, yaşanan seller nedeniyle toplamda 60 bin kişinin yerinden olduğunu, bunlardan 20 bininin tekrar evlerine döndüklerini belirtti.

Lay, yerinden olan 40 bin kişinin ise halihazırda manastır, budist tapınakları ve okullar gibi görece sağlam binalarda kaldığını belirtti. Seller nedeniyle 4’ü çocuk 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini anlatan Lay, bunlardan 3 çocuğun Mon eyaletinden, bir anne ve çocuğunun da Arakan’dan olduğunu söyledi.

“EN KÖTÜSÜ OLUP OLMADIĞINI SÖYLEMEK ZOR”

Lay, Myanmar’ın güney eyaletlerinden Kayin ve Mon’daki durumun yoğun yağışlar ve yükselen su seviyesi nedeniyle kritik olduğunu aktararak, ülkenin orta kesimindeki Bago eyaleti ve Magway bölgesindeki düşük rakımlı bazı yerleşkelerin geçen pazar gününden bu yana sular altında kaldığını, Arakan eyaletindeki durumun da benzer olduğunu vurguladı.

Sellerden kaynaklı durumun giderek kötüleştiğini dile getiren Lay, “Yağmur mevsimi henüz sona ermediği için mevcut sel durumunun bu yıl için en kötüsü olup olmadığını söylemek zor.” dedi.

Myanmar yönetiminin resmi gazetesi Myanma Alinn de sele teslim olan bölgelerde okulların kapatıldığını duyurdu.

Ülkede, her yıl muson mevsiminde sert hava olayları gözlemleniyor.

Myanmar’da 2008’de meydana gelen Nergis Kasırgası 138 binden fazla can almıştı. (AA)

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