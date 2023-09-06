Uluslararası kamuoyu endişeyle izliyor: Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’da ölü sayıları artıyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Balkanlarda şiddetli yağış ve sağanak paniği yaşanıyor... Olumsuz hava koşulları Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'da ölüme sebep olurken panik giderek büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin batısını etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış sel felaketini de beraberinde getirirken Balkanlardaki diğer komşularımızda da panik giderek büyüyor… Olumsuz hava şartları Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan’ı da etkisi altına aldı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı 4’e yükseldi. Arama çalışmasının devam ettiği belirtildi.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Çalışmalar devam ederken ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kayıp 2 kişi de aranıyor.

Salı gecesinin verilerine göre Yunanistan’da 2006 yılından beri en çok yağışın meydana geldiği duyurulurken üç ülkede en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesi, “Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan’da fırtınalar sel baskınlarını tetiklerken en az 7 kişi öldü” başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Trakya ve İstanbul’da da çok sayıda insanın aşırı yağışlardan etkilendiği belirtildi.

YUNANİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Yunanistan’da dünden beri devam eden yağışlarda, sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Magnisia’da sel sularından yaşlı bir kişinin cesedi çıkarıldı.

Böylelikle dün hayatını kaybeden 70 yaşındaki kişiyle ülkede sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.

Selin hakim olduğu bölgede kayıp olduğu bildirilen 80 yaş üstü 3 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen henüz bulunamadı.

Dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak sonrası meydana gelen sel ve ani su baskınları birçok sağlık merkezi ve hastaneyi de etkiledi.

Volos, Larisa, Kardiça ve Trikala’da çok sayıda hastane ve sağlık merkezinde sağlık hizmetleri sekteye uğradı, Volos Huzurevi de tahliye edildi.

Bölgede ulaşım zorlukla sağlanırken, Pilio’da bir asfalt yol sel nedeniyle çökerek ikiye ayrıldı. Birçok yol trafiğe kapatıldı. Bölgedeki su ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.

Meteoroloji uzmanları, ülke genelinde yağışların perşembe akşamına kadar devam edeceğini öngörüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla dün akşam düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları, 5 Eylül’deki yağışın “muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak olduğunu” aktarmıştı.

“MUSLUK SULARINI İÇMEYİN”

Yunanistan’da ise Volos kasabasında polis halka “sokağa çıkmayın” uyarısında bulunurken bölgede en az bir kişinin öldüğü de aktarıldı. Yunanistan’da yetkililerin vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdiği belirtilirken, birçok yolun ise kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan Bulgaristan’da da 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer vatandaşlara, “Musluk suyunu içmeyin. Sel suları sızmış olabilir” uyarısında bulunurken birçok bölgede elektrikler kesildi.

Bulgaristan’ın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Başbakan Nikolay Denkov, ülkenin Karadeniz sahilindeki Tsarevo kasabasında sellerin can kaybına yol açtığını açıkladı.

Denkov, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiğini belirterek, tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölgede denize girilmemesi uyarısında bulundu.

İKİ KADIN VE BİR ERKEK KAYBOLDU

Seller nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Denkov, 2 kadın ve 1 erkeğin de kaybolduğunu bildirdi.

Başbakan Denkov, son 24 saatte yağış miktarının aylık ortalamanın 3-4 katına çıktığını ifade etti.

Bulgaristan polisi, acil durum hattı 112’ye, seller nedeniyle zor durumda kalanlara ilişkin çok sayıda ihbarın geldiğini belirtti. Selde kaybolan 3 kişi için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Tsarevo Belediye Başkanı Georgi Lapchev, afet görev gücü toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, selden etkilenen 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Belediye sınırları içindeki 2 barajın da taştığını bildiren Lapchev, bu barajların duvarlarında herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirtti.

TURUNCU KOD UYARISI YAPILDI

Sel felaketinin ardından yerel itfaiye ekiplerinin çalışmalarına katılmak üzere Burgas ve Primorsko kentlerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

Sahil beldesi Arapya’nın bazı bölgelerinde, sel sularının 2 metreye ulaştığı, birçok aracın suya kapıldığı bildirildi.

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, ülkenin 15 bölgesinde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları “sarı kodla” uyardı.

Burgas’ta ise şiddetli fırtına için “turuncu kod” uyarısı yapıldı. (AJANSLAR)

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