UNDP: “En az 500 bin yeni ev gerekiyor”

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde ölenlerin sayısı 43 bini aşarken, BM kalkınma uzmanları yaptıkları açıklamada ülkenin güneyinde 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığını ve en az 500 bin yeni evin inşa edilmesi gerektiğini belirttiler.

Tayfun HOPALI / ABD

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, “Bu, açıkça Türkiye tarihindeki en büyük deprem felaketi ve belki de ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük doğal afet” dedi. Vinton, önümüzdeki yeniden yapılanma mücadelesinin büyük ölçekli olacağını vurgulayarak, tahminen 116 ila 210 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Vinton, “Size bir referans çerçevesi vermek gerekirse, 1999 yılında Türkiye’de meydana gelen büyük depremde, şu anda gördüğümüzün yarısından daha az olmasına rağmen çok sayıda can kaybı yaşanmış ve 13 milyon ton moloz ortaya çıkmıştı” dedi. Vinton ayrıca, acil barınma ihtiyacı olan insanlar ve bölgeden temizlenmesi gereken tahmini 116 milyon ila 210 milyon tonluk molozla, bölgede göz korkutucu bir yeniden yapılanma sorununun olduğuna dikkat çekti.

Geçmişte Nepal, Haiti, Lübnan ve Ukrayna’da meydana gelen deprem ve patlamaların ardından yaşanan felaketlerde UNDP, molozların çevresel açıdan güvenli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için projelere ortak olmuştu. Vinton, “Molozların büyük bir kısmı inşaat için geri dönüştürülebilir ve kısa vadede gelir elde etmenin bir yolu olarak da kullanılabilir” dedi.

İlginizi Çekebilir Deprem anında binaların yıkılışı saniye saniye havadan görüntülendi

İlginizi Çekebilir Deprem sonrası fay kırığı sanılmıştı, uzmanlar gerçeği açıkladı

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraş'tan 122 bin kişi tahliye edildi

İlginizi Çekebilir Hatay'da 52 binada daha enkaz kaldırma çalışması başlatılacak