UNESCO’dan Lübnan hamlesi

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Lübnan'ın Trablus kentindeki Rashid Karami Uluslararası Fuarı’nın UNESCO’nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Bahçe ve göletlerle çevrili binalardan oluşan Rashid Karami Uluslararası Fuarı, 1960'lı yıllarda Brasílialı ünlü şehir mimarı Brezilyalı Oscar Niemeyer tarafından tasarlanmıştı.

Fuar alanı, sadece Lübnan'da değil, tüm bölgede bir şaheser olarak kabul ediliyor. Fuarın betonarmeden inşa edilen ana binası, bumerang şeklindeki devasa bir salondan oluşuyor.

Bu alan, 750 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde bulunuyor ve hem en önemli hem de lüks sergilere ev sahipliği yapabiliyor.

Toplam alanı, bir milyon metrekareye ulaşırken, içerisinde, 120 bin metrekare bahçe, 20 bin metrekare gölet, 20 bin metrekare sergi ve konferans salonları ve yaklaşık 20 bin metrekare de sergi salonuna dahil edilebilecek ve kullanılabilecek alan yer alıyor.

UNESCO’dan yapılan açıklamada, Trablus'a, Lübnan'a ve bölgeye hizmet edecek şekilde fuar alanını restore etmek, korumak ve hayata döndürmek amacı ile Lübnan'ın fuarın küresel önemini göstermesine ve durumunu iyileştirmek için çalışmasına olanak tanıdığını belirtti.

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